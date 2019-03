CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

VERSO IL VOTOASCOLI Come era intuibile lo straordinario successo della Lega anche in Basilicata ha disfatto di nuovo la tela di Penelope delle candidature del centrodestra in tutta Italia. Ora, infatti, Matteo Salvini, non si accontenta più di strappare agli alleati la candidatura alla presidenza della Regione Piemonte ma rilancia sul piatto al tavolo verde del centrodestra. E in questa smazzata Andrea Antonini torna baldanzoso e spera che il leader del Carroccio abbia in mano le carti vincenti e non bleffi. In attesa spasmodica di segnali da...