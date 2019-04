CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

VERSO IL VOTOASCOLI Centrodestra in pressing su Piero Celani per cercare di evitare una pericolosa spaccatura. Sono ore frenetiche con contatti e riunioni che si susseguono l'una dopo l'altra dopo la decisione dei vertici romani di indicare Marco Fioravanti come candidato sindaco per Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ma è proprio all'interno del partito di Berlusconi dove si sta giocando la partita più delicata. L'investitura di Fioravanti non è stata digerita dai forzisti locali ma è il frutto di un accordo nazionale avallato da...