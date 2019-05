CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTOASCOLI Affidabilità, coerenza e lealtà: sono queste le tre parole d'ordine che guideranno la lista Forza Ascoli, capeggiata dall'assessore Giovanni (per tutti Gianni) Silvestri e pronta a sostenere il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Marco Fioravanti. «Siamo convinti ed entusiasti di questo progetto, lo affronteremo in modo coerente e trasparente, restando a completa disposizione dei cittadini» ha spiegato Silvestri. La scelta «La mia situazione personale mi vedeva protagonista per scelte importanti» ha...