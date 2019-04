CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

VERSO IL VOTOASCOLI A dieci giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste, è una vera e propria corsa contro il tempo per chiudere gli elenchi e svolgere tutte le incombenze burocratiche che legge impone: raccolta di firme, accettazione delle candidature e casellario giudiziario per chi decide di gettarsi nell'agone politico. A cominciare da Fuori dal tunnel, la lista dei giovani che rappresenta una delle novità di questa tornata elettorale. Tra coloro che hanno dato la disponibilità a vivere questa nuova esperienza e potrebbero...