VERSO IL VOTO

La lista Radici Montegallesi è capeggiata dall'ex primo cittadino Giorgio Lappa, candidato sindaco, e concorre alle elezioni di domenica e lunedì a Montegallo. In lista ci sono Matteo Cataldi, Francesca Lori, Danilo Casagrande, Rita Serafini, Domenico Cristofori, Giuseppe Pacetti, Alessia Rossi, Gianluca Rossi, Domenica Alessia Lappa e Matteo Conti. «Ci sono competenze diverse che si completano - dice Giorgio Lappa. - Le donne e i giovani provengono da varie esperienze e sono esempi di cosa si può fare nella zona montana. Sono persone con grinta. Ci candidiamo perché Montegallo ha avuto un declino molto forte e il terremoto ha dato il colpo di grazia. Il Comune non ha reagito. Montegallo non ha progetti per rinascere. Siamo ad un passo dal baratro. Assi portanti del nostro programma sono il turismo e l'attività produttiva di alto valore aggiunto. Il verde è il patrimonio del nostro territorio ed è un capitale enorme da mettere a frutto». Casagrande parla di ricostruzione. «Montegallo ha subito il maggiore spopolamento, mancano i servizi; ma se non ricostruiamo, le persone non torneranno. Bisogna togliere i vincoli inseriti dal Comune nelle aree perimetrate. Il programma straordinario di ricostruzione riguarderà le frazioni nelle loro caratteristiche. Bisogna ricostruire come il pre-esistente e dotarsi di un piano regolatore generale. I fondi arriveranno». Tra i punti in tema di turismo c'è la volontà di rinnovare la piscina con moderne tecnologie, creare un parco avventura e la Via d'Altura, un sentiero ad anello in quota che si estenderà in tutto il territorio comunale. «Invece di avere case su cui pagare le tasse, vogliamo farle diventare albergo diffuso per trarre reddito e rilanciare il turismo» ha evidenziato Pacetti.

c. pie.

