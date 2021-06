VERSO IL VOTO

Oggi, alle 18, al Bar Babbalo di Balzo, si terrà il terzo incontro pubblico del Movimento Civico Montegallese. Durante l'incontro verrà illustrato il programma elettorale del Movimento in corsa per le prossime elezioni comunali. Il candidato sindaco Marco Pietrzela illustrerà gli obiettivi e i progetti principali. «Questa candidatura - dichiara Pietrzela - è per me una novità che completa l'attività di studio e di insegnamento. Il programma elettorale è uno strumento fondamentale perché è il nostro patto con i cittadini, il nostro impegno per rilanciare il territorio. Per anni siamo stati abituati a dei programmi altisonanti, poi disattesi. Questo non deve più accadere, altrimenti la delusione porta i cittadini ad allontanarsi dalla politica e non avere più fiducia nei propri rappresentanti. Il nostro programma è stato pensato insieme ai cittadini perché le parole d'ordine d'ora in poi devono essere ascolto, trasparenza e partecipazione. Ci sono persone, dentro e fuori il Movimento, che si riconoscono in molti dei nostri ideali e che vogliono tradurli in atti concreti. Ambiente, lavoro e cultura sono i cardini del nostro agire politico. Partecipiamo per vincere». Previsto l'intervento di ospiti a sorpresa..

