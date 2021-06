Venerabile Marcucci Il personale alla Kos Care

IL CAMBIO

ASCOLI Al centro Venerabile Marcucci di Monticelli la Kos Care dal 1° luglio assumerà direttamente il personale della riabilitazione, fino al 30 giugno dipendente Coos Marche di Ancona. Un cambio, una scelta sicuramente nella disponibilità della Kos che va opportunamente vagliata dai sindacati per il cambio di contratto ai lavoratori da cooperative sociali ad Aris Residenze.

Per il sindacato Ugl è opportuno pertanto sedersi ad un tavolo in tempo utile ed avere una proiezione economica e normativa che tale cambio procurerà alle diverse figure professionali interessate.

«Occorre un approfondimento per operare in trasparenza e garanzia il passaggio».

La Ugl Salute ha inviato il 25 maggio scorso una richiesta specifica alla KosCare «a seguito di preintesa con Coos Marche di una sua uscita operativa dal centro di riabilitazione Venerabile Marcucci di Ascoli Piceno al 30 giugno 2021 e con l'assunzione dal 1° luglio 2021 in KosCare del personale ivi utilizzato, veniamo a chiedervi un incontro urgente. Siamo in attesa di una pronta fissazione dell'incontro». Al momento non c'è ancora una data dell'incontro ma il sindacato Ugl resta fiducioso sugli sviluppi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

