Velodromo a Campolungo, si pedala verso l'appalto

IL PROGETTO

ASCOLI Si va verso la gara, dopo l'avvenuta predisposizione del progetto esecutivo, per la realizzazione del nuovo velodromo a Campolungo che sarà inglobato con successivi stralci - nel più ampio contesto di un vero e proprio bike park. Con la definizione dell'elaborato progettuale, si potrà quindi partire con l'appalto dei lavori per il primo intervento da realizzare, ovvero quello del velodromo che poi, successivamente, verrà affiancato da altre strutture per ciclisti e amanti della bicicletta in genere, sempre nell'area individuata a Campolungo. Dopo i sondaggi e le indagini geognostiche nell'area interessata dall'intervento per il velodromo, a Campolungo, si è arrivati ora a definire anche il progetto esecutivo, rendendo quindi possibile lo sblocco della gara di appalto e del successivo avvio del cantiere. Si apre la strada, dunque, alla realizzazione di questo nuovo complesso per ciclisti e amanti della bicicletta in genere. Con finanziamenti già disponibili, per circa 1,5 milioni, si procederà con la realizzazione del velodromo, ma con successivi stralci (altri 700mila euro sono previsti nel 2021) si andrà verso la realizzazione di un grande parco per le biciclette all'estrema periferia della città. Un parco per i ciclisti e gli amanti della bici in genere, con un velodromo e piste di vario tipo, anche per mountain bike e ciclocross. Annessi alla nuova pista per il ciclismo anche agonistico, si affiancheranno altri servizi come officina, deposito bici, pronto soccorso, anti doping, spogliatoio e ufficio informazioni- Poi si prevede un secondo lotto che include tutta una serie di altre piste e servizi. In particolare, una pista Bmx, ovvero per bici da cross con annessi spogliatoi, un ciclodromo con relativi spogliatoi e, infine, anche una pista di ciclocross.

