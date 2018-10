Varchi, multe raddoppiate Fino a 30 verbali al giorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I CONTROLLI/1ASCOLI I varchi elettronici affiancati ai controlli sul territorio hanno portato l'Arengo, in un anno, ad incassare oltre il 50% in più dalle multe per infrazioni al codice della strada. Con un dato complessivo, nel corso dell'intero 2017, che è passato da 514.000 a 790.000 euro di entrate accertate derivanti dalle contravvenzioni. Ovvero 276 mila euro in più rispetto al 2016. A confermarlo c'è la relazione sul Piano delle performance dell'Arengo, ovvero il resoconto sugli obiettivi raggiunti o meno durante lo scorso anno. Un...