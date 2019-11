Varchi elettronici si allenta la morsa per mesi e orari

LA STRATEGIA

ASCOLI L'Arengo sta mettendo a punto con i tecnici la strategia per allentare la morsa dei varchi elettronici in centro storico in certi periodi dell'anno (e in certi giorni e orari) e sono in fase di definizione anche le connesse modifiche alla viabilità per rendere il centro storico più accessibile in alcuni mesi dell'anno. La barra resta dritta verso questo obiettivo, anche se adesso si stanno studiando nel dettaglio - con la supervisione del sindaco e dell'assessore Silvestri - le disposizioni da attivare ormai sicuramente non prima del nuovo anno. A confermare la strategia dell'Amministrazione comunale è anche il passaggio riservato ai varchi elettronici all'interno del programma di mandato di Fioravanti appena consegnato ai consiglieri comunali. Un documento nel quale si specifica che «un'ulteriore azione sarà quella di una rivisitazione dell'orario, della collocazione e delle modalità di funzionamento dei varchi elettronici: la città resterà maggiormente aperta ad ascolani e visitatori con la disattivazione totale o parziale dei varchi elettronici - nei periodi invernali e di minor afflusso, quando storicamente e statisticamente si registra un numero minore di arrivi nel capoluogo. L'utilizzo dei varchi sarà invece più frequente durante i mesi estivi e di maggior afflusso turistico, per proteggere il centro storico cittadino anche dal punto di vista dell'inquinamento acustico e ambientale. Il piano di azione sarà attentamente studiato con i tecnici comunali e gli uffici competenti, così da rendere Ascoli una città capace di modificare e modificarsi in base alle diverse esigenze che si presenteranno». Più nello specifico, i primi varchi su cui si sta ragionando sono quello di rua dei Tessitori (zona Poste-ex Carisap) e di corso Mazzini est (varco vicino alla chiesa del Carmine). In particolare, si vorrebbe innanzitutto intervenire su questi due varchi per rivitalizzare tutta quell'area più ad est del cuore cittadino. Gli uffici comunali stanno già monitorando i flussi e la situazione generale di tutta quella zona che orbita attorno all'ex Carisap e alle Poste centrali e via Sacconi.

