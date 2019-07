Varchi elettronici L'alt luminoso salva il Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL TRAFFICOASCOLI I varchi elettronici non temono la nuova circolare del ministero dei trasporti sulle linee guida per le zone a traffico limitato. Se per molte città italiane si presenta, in particolare, il problema di andare a rivedere le informazioni per gli automobilisti riguardo l'attivazione o meno dei varchi, per Ascoli il problema come conferma il comando di polizia municipale non esiste. Nel senso che, nel capoluogo piceno, a differenza di tante altre situazioni, la contestata e non più applicabile dicitura varco attivo è sin...