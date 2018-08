Vandalismi, alcol e droga Scatta l'allarme in centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DEGRADO/1ASCOLI Piazza San Tommaso diventa un caso senza precedenti per atti vandalici, abuso di alcolici e anche di stupefacenti, oltreché per la prolungata e chiassosa presenza di giovani fino a tarda notte. E' quanto confermano i carabinieri, in una comunicazione ufficiale al questore e al sindaco Castelli, dopo che con le indagini avviate grazie anche all'aiuto delle nuove telecamere di videosorveglianza hanno portato ad individuare un ragazzo minorenne quale autore degli imbrattamenti su edifici privati e pubblici, nella notte del 27...