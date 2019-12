«Valutiamo il taglio dei pedaggi»

IL CASO

ASCOLI Taglio sui pedaggi, Società Autostrade per la prima volta si dice disponibile. La schiarita arriva dopo che ieri il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha formalmente chiesto lumi a tutte le concessionarie autostradali in Italia sulla mappatura delle barriere acustiche installate lungo la rete viaria.

La richiesta è arrivata per l'eventuale adozione di lavori per la riqualificazione dei guardrail sulla base dei parametri di sicurezza. Nello stesso tempo si è anche tenuto un incontro con Autostrade per l'Italia per affrontare i profili di criticità della rete, fra cui quelli che riguardano il tratto fermano e piceno dell'A14 finiti nel mirino della magistratura di Avellino insieme all'Abruzzo. Nel corso dell'incontro sono state prese in esame tutte le «opportune e necessarie misure al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità delle autostrade attualmente interessate dalle restrizioni alla viabilità», come si legge in una nota del ministero al termine del vertice. Proprio sulla base di questi elementi e, all'esito delle verifiche in corso, i rappresentanti del Mit hanno poi richiesto al concessionario l'adozione di ogni misura utile al superamento delle criticità e l'Aspi (la Società Autostrade per l'Italia) si è appunto impegnata «a valutare soluzioni di agevolazione tariffaria all'utenza quale parziale compensazione dei disagi dovuti ai maggiori tempi di percorrenza». La schiarita sul possibile sconto (o sullo stop al pedaggio per determinate tratte) arriva dopo mesi di pressing sia dalle istituzioni che dalle associazioni di categoria penalizzate dalle file infinite e dai continui incidenti che si verificano, in particolare, fra i caselli di Porto Sant'Elpidio e San Benedetto. In passato le richieste hanno anche riguardato l'allargamento dello stop al pedaggio al vicino casello di Civitanova. Ma in particolare finisce sotto la lente il pagamento del tratto fra Porto Sant'Elpidio e San Benedetto, sotto cui ricadono anche i caselli di Porto San Giorgio, Pedaso e Grottammare.

La possibile apertura arriva dopo l'avvio del processo di dissequestro delle barriere che avevano portato al restringimento del traffico su un'unica corsia su lunghi tratti di entrambe le carreggiate. Una provvedimento che prima di Natale, durante l'esodo verso sud, ha provocato incredibili disagi, con code per decine di chilometri e polemiche a non finire.

