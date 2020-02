Valle del Bretta Polini: «Secco no alle discariche»

ASCOLI «C'è stata la conferenza dei servizi sui rifiuti in provincia per la discussione inerente il progetto della ditta Geta per la realizzazione di una nuova discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi in località Alto Bretta. Una conferenza fiume - spiega il sindaco di Castignano Fabio Polini - Il nostro comune ha richiamato l'attenzione del tavolo su due punti per noi importanti : Il primo sul fattore di pressione così come espletato dal piano dei rifiuti regionali. Secondo il nostro punto di vista leggendo quella norma, ci sembra impossibile che si possa realizzare un'altra discarica sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi in quella valle. Il secondo punto su cui abbiamo richiamato l'attenzione è stato sull'opportunità di andare avanti con il procedimento del proponente Geta per quanto riguarda il progetto della discarica per Rsu, considerando che l'Ata sta definendo il piano d'ambito. Il piano d'ambito è il solo strumento idoneo ad individuare i siti dove poter collocare la nuova discarica. Pertanto secondo noi il procedimento deve essere arrestato per due motivi : perché si sta facendo compiere un lavoro immane agli uffici della provincia e dell' Arpam che potrebbe essere vanificato dalla scelta dell'Ata qualora quest'ultima si esprimesse per una collocazione diversa da quella individuata dalla ditta Geta con il proprio progetto. Il secondo motivo è che qualora il progetto completasse il suo iter prima che l'Ata abbia individuato i siti idonei questo potrebbe essere un fattore di pressione nei confronti dell'organo che dovrebbe decidere in totale libertà. Per questi motivi abbiamo chiesto con forza di tenere conto delle nostre osservazioni. Vedremo cosa accadrà, il comune sarà comunque determinato nel cercare di difendere la bellezza e la natura del nostro territorio in favore della salute e del turismo ambientale e paesaggistico che riteniamo essere unico nel suo genere».

