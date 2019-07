Valle Castellana chiama Ascoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ANNESSIONEASCOLI Dopo il lacerante strappo con Fermo e una divisione dolorosa sotto tutti i punti di vista, ora il Piceno vede bussare alla propria porta il Comune di Valle Castellana (a un tiro di schioppo da Ascoli ma, comunque, in territorio abruzzese) che chiede di entrare nella provincia ascolana e, quindi, nelle Marche. Un'ipotetica iniezione, per la provincia ascolana, di circa mille abitanti e di 134 chilometri quadrati che andrebbero complesse e lunghe procedure permettendo a sanare in parte la cicatrice lasciata dall'addio di...