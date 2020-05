VALLE CASTELLANA C'è chi la definisce la «grande trappola del confine», chi un «assurdo confine istituzionale». Fatto sta che centinaia di famiglie che risiedono a cavallo tra Marche e Abruzzo sono costrette a rinunciare agli affetti. Per loro è vietato far visita ai congiunti perché i confini restano blindati. «È una situazione paradossale dichiara Camillo D'Angelo, sindaco di Valle Castellana e già il giorno dopo il provvedimento ho chiesto al Governo centrale una deroga. Nel nostro comune ci sono figli che non possono vedere i genitori nel vicino Ascolano, ma possono incontrare familiari all'interno dell'Abruzzo a 200 chilometri di distanza. Tutto questo è illogico e ingiusto. Nelle Marche la questione è ancora più paradossale visto che dalla provincia di Ascoli è consentito raggiungere zone al confine con l'Emilia-Romagna dove il pericolo di contagio è maggiore, visto il numero di casi registrati».

Una richiesta condivisa è già stata fatta dall'Anci e qualcosa si sta muovendo anche in Regione, dove il presidente Marco Marsilio ha preso atto di quella che viene definita una grande trappola. «Speriamo di avere quanto prima delle novità da parte del Governo conclude D'Angelo Anche Regione e Anci hanno condiviso la richiesta, con l'auspicio che tutto questo possa servire a qualcosa». Segnalazioni arrivano anche da Ancarano dove il sindaco Pietrangelo Panichi in queste ore sta predisponendo la richiesta di deroga per potersi spostare da una sponda all'altra del Tronto.

«È un problema che riguarda tutte le zone di confine d'Italia afferma Panichi e per questo una deroga, di fronte a comprovate esigenze, è necessaria. Ci stiamo muovendo per coinvolgere anche la Regione Abruzzo. Anche da Ancarano ricevo tante richieste da famiglie che dopo tutto questo isolamento vogliono giustamente far visita ai propri cari. Nessuno, sia chiaro, pretende di organizzare cene e feste ma soltanto di alleviare le sofferenze psicologiche dovute a questa situazione». Quello di riabbracciare il Piceno è un desiderio espresso nei giorni scorsi anche dal sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni.

Davide Crisci

