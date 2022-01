Vaccini ai bambini, l'attesa è di un mese Hub pediatrico alla palestra di Monticelli

L'EPIDEMIA

ASCOLI Il punto vaccinale pediatrico trasloca alla Casa della gioventù. La struttura di Pennile di Sotto, dopo l'allestimento del centro vaccinale al palazzetto dello sport di Monticelli, potrebbe essere utilizzato per la profilassi dei bambini tra i 5 e 12 anni. La decisione verrà presa questa mattina nel corso di una riunione con il nuovo direttore dell'Area vasta 5, Massimo Esposito, per avere a disposizione più postazioni e riuscire ad allargare la platea di vaccinazioni pediatriche giornaliere. Negli ultimi giorni, infatti, complice anche l'aumento esponenziale di contagi dovuti alla variante Omicron, sono tanti i genitori che hanno deciso di immunizzare i propri figli ma l'incremento di prenotazioni ha comportato che in molti, nelle ultime ore, si sono visti fissare la propria prenotazione nei punti vaccinali del Fermano oppure del Maceratese fra un mese. Qualora, come sembra probabile, avverrà il trasferimento, ci sarebbero dei nuovi posti a disposizione per i giorni a venire.

Il nuovo hub

Nel frattempo, da ieri funziona a pieno ritmo il punto vaccinale che è stato allestito nuovamente alla palestra di Monticelli. Per poter consentire la somministrazione della dosi, per la prima volta da quando è iniziata la campagna vaccinale, stante la scarsa disponibilità di vaccinatori, sono stati arruolati i medici del servizio di igiene e sanità pubblica. Nel frattempo, per cercare di fronteggiare questa criticità, la direzione sanitaria sta sondando la disponibilità dei medici, anche tra quelli che sono andati recentemente in pensione, e riuscire così a coprire i turni in tutte le postazioni vaccinali. Il ritorno al palazzetto di Monticelli ha ricevuto l'apprezzamento dei cittadini e messo fine alle lunghe code registrate nelle ultime settimane con ore di attesa all'esterno della Casa della gioventù. Ma la carenza di personale non riguarda solo i punti vaccinali ma anche la direzione sanitaria dell'Area vasta 5 dove, dei cinque medici a disposizione, due sono in ferie, uno in malattia e un quarto ha dato le dimissioni con effetto immediato e senza preavviso.

Le dimissioni

Lo scorso 31 dicembre, il dottor Raffaele Ciarfella, dirigente medico della disciplina di Direzione medica di Presidio, ha rinunciato agli ultimi sei mesi del contratto a tempo determinato che aveva con l'Area vasta 5, e ha comunicato la propria volontà di dimettersi pagando anche economicamente la sua decisione. Nella determina firmata da Massimo Esposito, infatti, viene applicata nei confronti del dottor Ciarfella la sanzione di oltre 1700 euro per il mancato rispetto dei termini di preavviso previsti dal contratto nazionale di lavoro. Nel frattempo, i contagi nel Piceno continuano a correre. Nonostante un numero decisamente più basso di tamponi eseguiti nel fine settimana su tutto il territorio regionale, ovvero 5.540 processati nel percorso nuove diagnosi e in quello guariti, i nuovi positivi nella provincia di Ascoli sono stati 53 su un totale di 879 nelle Marche.

