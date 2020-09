Uno zaino per studiare e lavorare tenendo lontano il Covid

IL PROGETTO

ASCOLI Uno zaino realizzato in materiale fotocatalitico per studiare e lavorare, soprattutto in tempo di emergenza Coronavirus, nel pieno rispetto del distanziamento sociale. Tutto questo è Co.Re, innovativo progetto ideato dal giovane ascolano Matteo Marcucci. Il 24enne si è laureato in disegno industriale e ambientale presso l'Università degli Studi di Camerino presentando proprio la sua tesi di laurae sullo zaino: «Il problema sanitario che ha colpito il mondo intero ha posto il problema della condivisione degli spazi e del distanziamento sociale» ha spiegato Matteo Marcucci nelle pagine della sua tesi. «Il progetto è nato per il coworking ed è partito come ricerca sul materiale, con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento. Poi però durante il periodo del lockdown si è deciso di dare una nuova funzione a questo zaino: e così il progetto è stato modificato, fino ad arrivare alla realizzazione di uno strumento utile per la fase di riavvicinamento allo studio e al lavoro».

Zaino e distanziamento

Ma in cosa consiste nel dettaglio lo zaino Co.Re? A spiegarlo è stato lo stesso Matteo Marcucci: «Oltre alle normali funzioni di uno zaino, questo può essere completamente aperto in pochi secondi, modificandosi in una struttura autoportante che resta in piedi e si trasforma in un vero e proprio divisorio. In questo modo ciascun utente può fruire del proprio spazio senza entrare a contatto diretto con le altre persone: viene pertanto garantita la possibilità di studiare o lavorare in piena sicurezza non solo negli spazi all'aperto, ma anche negli ambienti comuni al chiuso quali ad esempio librerie, biblioteche, aule universitarie o simili». Una volta aperto, lo zaino raggiunge i 1.340 millimetri di ampiezza totale e i 430 millimetri di altezza.

Sicurezza e sostenibilità

La parte interna dello zaino è inoltre rivestita di un tessuto fonoassorbente: «Questo permette di ridurre i rumori, oltre ad aumentare l'area del tessuto fotocatalitico e quindi la sua azione sulle sostanze inquinanti. Con lo zaino che, una volta aperto, garantisce all'utente un proprio spazio di studio o lavoro anche nei luoghi comuni o al chiuso, evitando il contatto diretto con chi magari fruisce dello stesso tavolo o di uno spazio limitrofo». Il 24enne Matteo Marcucci ha anche spiegato l'origine del nome: «Co.Re deriva dalla forma che prende lo zaino una volta aperto. Il nome core, in inglese, significa nucleo e l'astuccio rimane infatti il nucleo centrale nonché la base del prodotto. Co sta per coworking, Re invece è la sigla che sta per Respira, legata all'azione fotocatalitica che compie il tessuto. Il punto centrale tra le due parole invece rappresenta la base, il nucleo del prodotto». Nei giorni scorsi, il giovane Matteo Marcucci ha mostrato la funzionalità dello zaino Co.Re anche al sindaco Marco Fioravanti: «E' bellissimo vedere ragazzi ascolani impegnarsi in progetti innovativi e sostenibili, Matteo rappresenta un altro grande esempio di abilità, competenza e professionalità dei giovani ascolani» ha dichiarato il primo cittadino.

Matteo De Angelis

