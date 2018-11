Uno scontro aperto tra Arengo e privato per Villa Sgariglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA CAUSAASCOLI L'Arengo ha deciso di intraprendere un'azione giudiziaria per recuperare l'immobile di Villa Sgariglia, di proprietà comunale, a Piagge. Un'azione che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di dover perseguire per ottenere la restituzione dell'edificio da parte del privato concessionario. Una vicenda che parte da lontano, ovvero nel luglio 1998, quando il Comune approvò un progetto da 1,9 miliardi delle vecchie lire, per adibire la struttura di Piagge a centro per il turismo scolastico e poi decise di ricorrere ad una gara...