Unimer, dalle macerie alla ripartenza a 4 anni dal sisma via alla produzione

LA RINASCITA

ARQUATA Dalle macerie alla ripartenza. Così la Unimer ha deciso di sottolineare la riapertura dell'attività produttiva nello stabilimento di Arquata. A distanza di quasi quattro anni da quella terribile scossa che ha portato morte e distruzione nel Piceno e in tutto il Centro Italia, la fabbrica di fertilizzanti riapre i battenti e rappresenta un segno tangibile della volontà di voler finalmente ripartire e ridare speranza a tutto il territorio.

La cerimonia

Ed è in programma per mercoledì prossimo, 22 luglio, la cerimonia di inaugurazione del nuovo stabilimento, completamente ricostruito dopo il sisma del 2016. L'evento, patrocinato dal Comune di Arquata del Tronto, avrà luogo alla presenza dell'onorevole Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e Trasporti che conosce molto bene le difficoltà che gli imprenditori hanno dovuto affrontare per averlo vissuto in prima persona nel periodo in cui è stata commissario straordinario per il sisma. Saranno presenti coi vertici aziendali anche il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, il presidente della Provincia di Ascoli Sergio Fabiani e il sindaco di Arquata Aleandro Petrucci. Ed è proprio il primo cittadino a mostrare tutta la sua soddisfazione per questo importante appuntamento. «Ci tenevo particolarmente a questa inaugurazione perchè rappresenta la prima fabbrica, di quelle che già erano presenti sul territorio, a riaprire dopo il terremoto - dice Aleandro Petrucci -. Sono molto grato ai vertici dell'azienda perchè, a seguito dei danni che avevano riportato, avrebbero potuto chiudere lo stabilimento di Arquata e licenziare i dipendenti. Invece, non lo hanno fatto e hanno deciso di continuare ad investire dimostrando di avere una particolare attenzione per il nostro territorio».

Il progetto

Unimer, azienda che produce fertilizzanti, all'indomani della scossa del 24 agosto 2016 aveva dovuto interrompere la produzione nello stabilimento nella zona industriale a Pescara del Tronto attivo fin dal 1989 e che è stato poi abbattuto, facendo posto a quello nuovo progettato dall'architetto ascolano Enrico Cucchiaroni. Ad ottobre del 2017 fu il presidente di Unimer, Roberto Di Majo, ad annunciare la volontà del gruppo industriale di continuare ad investire nel Piceno e a presentare il progetto del nuovo sito di produttivo che è stato realizzato con tecniche innovative riducendo al minimo l'impatto ambientale, tenuto conto che la fabbrica si trova all'interno di ben due Parchi: quello dei Monti della Laga e quello dei Sibillini. Inoltre, sono state rispettate le più severe norme antisismiche per rispondere a criteri di massima sicurezza e produttività. Sono stati realizzati due stabili: uno principale di circa 9 mila metri quadrati, adibito alla produzione, e una cabina elettrica di circa 110 metri quadrati. Il nuovo edificio, adeguato nei colori e nei materiali al paesaggio in cui è inserito in prossimità del fiume Tronto, ha forma rettangolare ed occupa una quantità minore di suolo rispetto al precedente. Per il recupero era stata prevista una spesa complessiva di 2,7 milioni di euro.

