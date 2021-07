Unicam fa la mappatura di palazzi e aree verdi

IL CENSIMENTO

ASCOLI Arriva il sì della giunta comunale, a Palazzo Arengo, sull'iniziativa del sindaco Fioravanti relativa all'accordo con l'Università di Camerino per un censimento di tutti i beni architettonici, culturali e ambientali presenti in città da valorizzare e anche su cui intervenire. Si tratta di un'intesa che rientra nel Piano strategico per la rivalutazione degli immobili o siti di proprietà dell'Arengo, ma anche privati di valore culturale-architettonico o ambientale, partendo da una mappatura di tutti i beni, aree verdi incluse. La convezione definita tra Comune e Unicam prevede innanzitutto un'analisi dei dati storici relativi alle principali emergenze architettoniche, paesaggistiche e ambientali, cui farà seguito la mappatura completa degli edifici pubblici e privati di interesse architettonico e culturale, delle aree verdi e del patrimonio ambientale. Si arriverà, poi, alla definizione di punti di forza e di debolezza o criticità su questo fronte per poi individuare ipotesi di nuove modalità di fruizione degli spazi urbani, dei beni culturali e dell'ambiente basati su tecnologie smart. Il tutto senza lasciare da parte i conseguenti aspetti organizzativi. Si punta, quindi, sulle competenze scientifiche che l'Università degli studi di Camerino può vantare sui temi della digitalizzazione, dell'architettura, dell'ambiente e dei beni culturali, facendosi carico dello svolgimento delle iniziative di ricerca e di assistenza finalizzate allo sviluppo del progetto per il potenziamento delle reti tecnologiche della città e per la valorizzazione dei beni da valorizzare, in collaborazione anche con la Politecnica delle Marche, già incaricata della formulazione del piano strategico di marketing territoriale. Con l'incarico affidato ad Unicam, l'Arengo avrà un report dettagliato.

