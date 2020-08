Una maratona pianistica di dieci ore con giovani talenti

L'EVENTO

ASCOLI Torna l'Ascoli Piceno Festival, la manifestazione che nel 1996 fu creata dal Maestro Michael Flaksman per mettere in evidenza gli scenari più belli del territorio piceno accanto alle esecuzioni più suggestive del repertorio da camera di tutti i tempi . E' tutto pronto per allestire la 24esima edizione della rassegna.

Il Festival

Il Festival stavolta, che prevede un'anteprima nel prossimo weekend per entrare nel vivo dal 10 al 24 settembre, metterà in campo tutta una serie di accortezze tali da garantire la massima sicurezza a spettatori e musicisti. In totale saranno sette i concerti previsti e 12 gli artisti che verranno coinvolti in questa operazione culturale, che tra le sue chicche vanta una maratona pianistica della durata di dieci ore con giovani talenti nel chiostro di San Francesco. Nonostante un'edizione concepita in forma più ridotta del solito, Ascoli Piceno Festival quest'anno non ha voluto mancare all'appuntamento con la sua città, negli ultimi tempi resosi ancora più necessario per offrire un contributo alla ripresa delle attività musicali dopo il sisma e il lockdown. L'edizione 2020 sarà intitolata Around Beethoven, allo scopo di rendere un omaggio al leggendario compositore, di cui si festeggerà il 250esimo anno dalla nascita. Se i concerti canonici avranno come sede la Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica, i due appuntamenti straordinari toccheranno location cittadine all'aperto di grande impatto: quella imminente a fine mese avverrà presso il teatro Romano grazie al bajan di Lori Cirocco, nome premiato alla manifestazione dedicata alla fisarmonica di Castelfidardo, il Pif, mentre l'evento del 5 settembre accoglierà gli studenti pianisti al Chiostro di San Francesco. Uno degli scopi della kermesse è anche quello di portare la buona musica nel centro storico di Ascoli, in mezzo alla gente, richiamando l'attenzione di coloro che frequentano poco l'ambio delle sette note colte.

Gli ospiti

Tra gli ospiti dell'imminente edizione, che sarà resa possibile grazie all'impegno dell'Arengo e dell'Amat, con il sostegno della Regione Marche, ci sarà Roberto Prosseda, uno dei più importanti musicisti italiani, già stato in passato tra le stelle del Festival. Atteso anche il quartetto d'archi costituito da Solenne Paidassi, Aylen Pritchn, Vladimir Mendelsshon e Roberto Trainini, che si esibirà in Pinacoteca il 10 settembre. «La nostra è una manifestazione a carattere internazionale e temevano che i postumi del lockdown ci dessero difficoltà tali da impedirne lo svolgimento: per fortuna la assoluta qualità è salva anche stavolta » esordisce la presidente dell'Ascoli Piceno Festival, Emanuela Antolini , commentando un cartellone di tutto rispetto che coinvolgerà artisti provenienti oltre che dall'Italia, anche dall'Olanda, dalla Francia e dal Belgio. «Sarà necessaria una prenotazione per ciascun concerto e data la poca disponibilità di posti stiamo pensando di effettuare anche delle repliche » conclude, evidenziando la scelta di puntare su un biglietto di cortesia di soli tre euro ad ogni performance.

Filippo Ferretti

