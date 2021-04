Una maestra è positiva Chiusa di nuovo la materna

IL PROVVEDIMENTO

TORTORETO Ancora uno stop per la didattica in presenza nella scuola materna statale di via Giovanni XXIII a Tortoreto. A partire da ieri fino a nuova comunicazione le lezioni nella scuola dell'infanzia resteranno sospese e contestualmente è stato disposto, dalla Asl di Teramo, l'isolamento fiduciario per alunni, insegnanti e personale Ata in servizio nello stesso plesso.

Genitori esasperati

La decisione è stata presa dopo la comunicazione di un caso di positività al Covid, tra il personale docente, e dunque con la necessità di attivare tutte le procedure del caso. Una notizia che ha creato malumore tra i genitori visto che non è la prima volta che i bambini della scuola materna di via Giovanni XXIII a Tortoreto sono costretti a rimanere a casa. In molti auspicavano che dopo la prima dose di vaccino, a cui è stato sottoposto tutto il personale, le cose potessero migliorare. O quantomeno potesse essere esclusa una nuova chiusura che tanto disagio arreca alle famiglie. Nel frattempo l'ultimo report da parte della Asl di Teramo sulla cittadina tortoretana parla di altri 5 nuovi contagi che portano a 69 il numero dei positivi. Di questi 63 sono in isolamento domiciliare e 6 ricoverati presso strutture ospedaliere. Stop invece alla sorveglianza per 5 persone. «Invito la cittadinanza al rispetto delle misure di sicurezza, al distanziamento sociale e all'utilizzo della mascherina afferma il sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni non bisogna abbassare la guardia». Intanto così come era accaduto per Tortoreto anche ad Alba Adriatica è terminata la somministrazione della prima dose prevista per i soggetti fragili. Tre giorni di lavoro intenso per il personale sanitario della Asl molto apprezzato per l'impegno e la professionalità mostrati.

dav. cri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA