Una graduatoria per i seggiolini anti abbandono

IL REGOLAMENTO

ASCOLI Proprio mentre l'Arengo annuncia contributi fino a 100 euro alle famiglie con figli per acquistare il seggiolino antiabbandono in auto, è entrata in vigore sorprendendo un po' tutti la relativa normativa che prevede l'obbligo di tali dispositivi già dalla giornata di giovedì scorso e non, come previsto inizialmente, dal 6 marzo 2020. Il tutto con previste sanzioni di 81 euro oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente e la sospensione della stedda da 15 giorni a 2 mesi se si viene colti a non essere in regola per più di una volta nell'arco di due anni. Tutto questo, piovuto all'improvviso anche sulle famiglie ascolane con figli al di sotto dei 4 anni, sta già provocando una corsa al dispositivo anti abbandono, col rischio anche di incappare in possibili seggiolini non conformi a quanto previsto dalla normativa. In realtà, una velocizzazione dei tempi così repentina dovrebbe, si spera, essere accompagnata da un atteggiamento di comprensione e sensibilizzazione in questa primissima fase. In questo contesto, nel frattempo, si è inserito l'annuncio dell'Arengo che, tra i primissimi comuni in Italia, ha deciso di erogare un contributo integrativo, rispetto a quello statale che è limitato a 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato La decisione del Comune ascolano prevede come spiegato dal sindaco Marco Fioravanti e dall'assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni - di garantire un contributo pari al 50% della spesa per l'acquisto del sistema anti abbandono fino ad un massimo di 100 euro alle famiglie con residenza nel comune di Ascoli e con un figlio minore di 4 anni a carico che presenteranno domanda. Bisognerà ora attendere la pubblicazione del bando che stabilirà, oltre ai parametri, anche l'avvio di presentazione delle richieste e il termine massimo entro il quale inviarle. Verrà redatta una graduatoria che riporterà i valori Isee di ciascun nucleo familiare: a parità di valore Isee, avrà la precedenza la famiglia con il maggior numero di figli.

