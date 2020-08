Una gara telematica per l'asilo nido comunale

ASCOLI Palazzo Arengo ha indetto una gara a procedura telematica aperta in modalità ASP su piattaforma https://www.acquistinretepa.it per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio educativo presso l'asilo nido del Comune di Ascoli Piceno Lo Scarabocchio da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.La documentazione di gara potrà essere prelevata, esclusivamente, in formato elettronico. La stessa ha valenza ufficiale solo se firmata digitalmente; diversamente, essa ha una valenza meramente informativa.

I chiarimenti saranno, esclusivamente, pubblicati in formato elettronico, anche firmato digitalmente, sui siti: https://www.comune.ap.it/garanido2020 e su www.acquistinretepa.it sezione Vendi sottosezione Altri Bandi nello spazio dedicato alla gara in oggetto.Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificati iscritti all'Albo .La gara dunque si svolgerà tramite sistema informatico https://www.acquistinretepa.it (sezione Vendi - sottosezione Altri Bandi) sul quale dovranno essere inserite le offerte previa registrazione al sistema.

