Una città di celluloide, in arrivo 250mila euro

ASCOLI Altro passo avanti importante lungo il cammino intrapreso dall'Arengo per trasformare Ascoli nella Cinecittà delle Marche. Sulla scia della brillante operazione che a metà marzo porterà in città il set del nuovo film del regista Giuseppe Piccioni, con Riccardo Scamarcio protagonista, e subito dopo l'approvazione del nuovo regolamento finalizzato ad ospitare sotto le cento torri produzioni cinematografiche di rilievo, ecco un segnale forte anche sul fronte economico, per supportare tutto il progetto: l'arrivo di 250mila euro complessivi da parte della Regione Marche e della Fondazione Carisap. Proprio l'ente regionale, su spinta dell'assessorato alla cultura guidato da Giorgia Latini, ha deciso di mettere in campo una somma pari a 150mila euro per sostenere il filone della realizzazione di film ad Ascoli. E analoga risposta è arrivata dalla Fondazione Carisap e il suo presidente, Angelo Galeati, con un sostegno economico definito in 100mila euro per lo stesso rilevante obiettivo.

La destinazione

Somme che l'Arengo, con il sindaco Marco Fioravanti e l'assessore alla Cultura Donatella Ferretti che hanno voluto puntare con forza sul settore cinematografico, ha già inserito nell'ultima variazione di bilancio approvata dalla giunta. In questo senso, quindi, la prima importante produzione che si realizzerà in città dal 15 marzo (e che proprio in questi giorni ha visto molti ascolani presentarsi ai provini per partecipare come comparse) aprirà la nuova strada di prospettiva per il capoluogo piceno. Un discorso che poi dovrebbe nelle intenzioni - costituire un valore aggiunto anche nell'ottica della candidatura di Ascoli a Capitale italiana della cultura per il 2024. Proprio sullo stesso filone, inoltre, il sindaco sta tessendo rapporti con le Accademie delle belle arti di Macerata e L'Aquila per aprire in città una scuola di cinema con l'obiettivo di creare anche nuove professionalità del settore e, quindi, una potenziale crescita dal punto di vista occupazionale.

