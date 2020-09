Una campagna elettorale sulla Vespa 33 per Antonini

IL TOUR

ASCOLI E' partito, ieri, da piazza del Popolo, il tour elettorale per le elezioni regionali del 20 settembre, di Andrea Antonini, esponente della Lega. Il tour elettorale si chiamerà Vespa33 Destinazione Piceno, per attraversare tutti i 33 Comuni della provincia, iniziando da quelli della Vallata. «Nelle prossime settimane ha spiegato Andrea Antonini - insieme alla mia storica Vespa 50 girerò tutti e trentatré i comuni del Piceno: paese per paese voglio convincere ogni cittadino che il nostro territorio merita molto ma molto di più dalla sua Regione». Per quanto riguarda il programma Andrea Antonini punta deciso sulle infrastrutture. «Bisogna accelerare in questo senso ha detto Antonini partendo dalla ferrovia Ascoli Antrodoco alla corsa tra il capoluogo e l'aeroporto di Falconara, la terza corsia A14 e il terzo braccio del porto di San Benedetto».

. E. sempre per la Lega è partita anche la campagna elettorale di Raffaele Tassotti, ex sindaco di Montalto ma con il furgone. «Per il rilancio della nostra provincia ha affermato Tassotti è necessario il potenziamento delle strutture ospedaliere di S. Benedetto e Ascoli».

n. o.

