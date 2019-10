Una camminata per non spegnere la luce sul sisma

L'INIZIATIVA

ARQUATA Una maniferscursione, ovvero una escursione che vuole essere anche una manifestazione per non spegnere la luce sui danni provocati dal terremoto attraverso una camminata di protesta, ai Pantani di Accumoli, luogo simbolo «dove si incontrano 3 delle 4 regioni colpite dal sisma, Marche, Umbria e Lazio» e dove «si stanno sperimentando tutte quelle dinamiche perverse che caratterizzano il post-sisma». È l'iniziativa lanciata dal comitato Terre in Moto in occasione del terzo anniversario delle disastrose scosse di fine ottobre 2016, che danneggiarono ulteriormente e ampliarono la zona colpita del terremoto del centro Italia. Il ritrovo alle 10 a Forche Canapine con abiti e scarpe adatti alla camminata (si raggiungeranno i 1.500 metri di quota) e «almeno un litro d'acqua a testa». «Non è propriamente vero che intorno all'Appennino del post sisma non stia cambiando nulla - osservano gli organizzatori -. Non vengono ricostruite le case e mancano ancora i servizi, è evidente. Il cambiamento che invece sta andando veramente avanti a grandi passi, rapido e diffuso, è quello che riguarda la gestione del territorio e delle sue risorse. Dalle monocolture dei noccioleti ai progetti per salvare l'Appennino, dai laboratori per studiare i terremoti fino ai macro-investimenti per le strade, è tutto un fruscio di milioni di euro». «Fruscio che sta snaturando, e rischia di farlo sempre di più, un territorio reso ancor più fragile dal terremoto - sostengono quelli di Terre in Moto - e ora preda di chi dall'alto cala le sue mire su vallate e altipiani». Ai Pantani di Accumoli «si sta allargando e cementificando la vecchia stradina sterrata, in vista della costruzione di una struttura ricettiva su tre piani, con conseguente modifica dell'area che al momento si presenta, se non proprio selvaggia, molto poco antropizzata. «La presentazione del progetto ha dell'incredibile - sostiene l'associazione -: i Pantani di Accumoli sono un luogo straordinario dal punto di vista naturalistico»

lu.mi.

