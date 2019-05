Un supermercato attività commerciali uffici e abitazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

GLI INSEDIAMENTIASCOLI Ci sono altri insediamenti in arrivo per disegnare il futuro di Monticelli. Mentre, infatti, si procede con tutti gli interventi (ponte incluso) per la riqualificazione del popoloso quartiere già finanziati per 18 milioni di euro con fondi ministeriali, adesso si sblocca anche l'accordo per ridisegnare tutta l'area che si trova, rispetto all'asse centrale, sul fronte opposto all'ospedale Mazzoni. L'Arengo, infatti, andando a recuperare uno degli interventi previsti anni fa nel vecchio Contratto di quartiere, è pronto a...