Un progetto con una didattica innovativa e all'avanguardia, che coniuga cultura, formazione e legame con il territorio. È quello portato avanti per due anni e appena concluso dalla classe II B della Primaria di Comunanza, grazie anche alla dirigente Alessandra Di Mascio. Incontro tra arte, letteratura ed ambiente: giochiamo con Manzoni, un percorso multidisciplinare sulla storia dei Promessi Sposi, terminato con un'esperienza all'aperto, nella nuova piazza delle Terme, dove i bambini hanno dipinto tre panchine, seguendo disegni tratti da altrettanti simboli di luoghi storici della cittadina, come spiega il consulente didattico-artistico ed esperto esterno Enrico Giannini. Uno di riferimento alchemico in centro storico, un altro riguardante il bestiario medievale ripreso dalla chiesa di Santa Maria a Terme, ed un terzo che rappresenta le chiavi decussate, simbolo della Chiesa cattolica, presenti in un architrave nella frazione di Cossinino. Tra il divertimento e l'impegno, anche il coinvolgimento di genitori, insegnanti e dell'assessora alla cultura Francesca Perugini. «Da queste attività dice - scaturisce una formazione importante per i bambini, rendendoli consapevoli anche dell'impegno per salvaguardare e migliorare il bene pubblico». Il progetto è stato sostenuto dal Comune. Ma questa è solo la parte finale di un percorso ampio, incentrato sullo studio, in modo rivoluzionario, dei Promessi Sposi, guidato in maniera eccellente e con impegno anche extra scolastico dalle insegnanti Antonella Barboni, Maria Rosaria Giacomozzi e Giuseppina De Santis. Si è partiti dalla lettura del testo nella versione per bambini e da un video a cartoni animati. Poi sono stati fotografati alcuni luoghi di Comunanza, per essere associati a quelli dei Promessi Sposi disegnati poi dagli stessi alunni. Quindi il lago di Gerosa è diventato quel ramo del lago di Como, un'edicola votiva del centro storico si trasforma nel punto d'incontro tra i bravi e don Abbondio, un palazzo storico diventa la residenza di don Rodrigo. Foto e disegni degli studenti hanno dato luogo ad una mostra. Poi ogni bambino ha realizzato anche un proprio libretto. «Idea nata per far conoscere e rendere fruibile ai bambini di una scuola primaria un autore importante come il Manzoni» dice l'insegnante Barboni.

f. mas.

