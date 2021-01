«Un progetto ambizioso, che prevede la promozione di tutte le discipline sportive attraverso una riqualificazione degli impianti esistenti e mediante la realizzazione di nuovi impianti e nuove strutture», ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti durante l'elaborazione del progetto di Ascoli città dello sport promosso anche dall'assessore Nico Stallone.

«Peccato, però, - affermano i consiglieri comunali Antonio Canzian ed Emidio Nardini (in foto) - che nel 2020 l'amministrazione comunale non abbia, contrariamente a tanti altri comuni d'Italia, previsto forme di sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche della città per fare fronte alle notevoli spese sostenute per adeguarsi ai vari protocolli di contenimento del Covid-19 o per le spese comunque sostenute a fronte di una notevole riduzione delle attività. E neanche pubblicato il consueto bando annuale a favore di società associazioni ed altri organismi sportivi.

Sono stati tanti gli enti, nel corso del 2020, che hanno riconosciuto l'importanza dello sport, soprattutto di quello di base».

I due consiglieri comunali della lista Ascolto & Partecipazione da parte del Governo, Dipartimento dello sport, della Regione Marche (in estate con la cosiddetta procedura della Piattaforma 210), di comuni come la vicina San Benedetto del Tronto, o Mantova, Prato, Pisa, Bologna e tanti altri sono stati emessi bandi per supportare economicamente le associazioni sportive dilettantistiche. «Da parte dell'amministrazione comunale di Ascoli ad oggi nulla. La cosa assume maggiore gravità se si considera che finora non è stato emesso neanche il consueto avviso pubblico (l'ultimo risale all'anno 2019) per la concessione di contributi a favore di società, associazioni ed altri organismi sportivi senza fine di lucro per attività' sportiva svolta nel nostro territorio comunale.

L'unica attenzione è stata la revisione dell'albo delle

associazioni sportive cittadine»,

