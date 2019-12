Un premio al coraggio di chi ha sfidato il sisma

LA RINASCITA

ACQUASANTA Tenacia e riscossa sono le parole che meglio raccontano i sentimenti e le storie di chi è rimasto sul territorio e, a più di tre anni dalla sequenza di scosse che ha sconvolto il centro Italia, resiste alle avversità e ai tempi lunghi della ricostruzione post sisma per portare avanti il proprio progetto di vita. Valentina Capone di Amatrice (Ri), Simone Vagni di Cascia (Pg), Angela Catalucci di Acquasanta Terme e Massimo Pierascenzi di Valle Castellana sono i quattro nuovi beneficiari di Alleva la Speranza, la campagna di crowdfunding lanciata da Legambiente in collaborazione con Enel sulla piattaforma Planbee, dedicata agli allevatori delle aree colpite dal terremoto. Cento pecore, una decina di mucche e la lavorazione del pecorino: questa è l'attività principale dell'azienda di Angela Catalucci, 51 anni, ad Acquasanta Terme ). Con il terremoto del 24 agosto è crollata la stalla delle mucche e la casa è divenuta inagibile e con la scossa del 30 ottobre il danno si è aggravato. Angela, che da due anni è rimasta sola con tre figli di cui uno piccolo, ha ottenuto il Mapre e racconta: «la Regione ci ha dato una stalla provvisoria e vorrei spostare le pecore al posto delle mucche e puntare solo sugli ovini, vendendo le mucche, ma ancora non ho trovato acquirenti. Con i fondi di Alleva la Speranza vorrei realizzare una recinzione antilupo, per consentire alle mie pecore di pascolare e restare fuori d'estate». La tensostruttura della Regione è occupata dalle mucche e nell'altra stalla di fortuna, dove adesso ci sono le pecore, le pareti si arroventano e fa molto caldo. Angela vorrebbe anche acquistare dei mangimi biologici per gli animali, soprattutto per l'inverno.

