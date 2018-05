Un piano traffico fantasma ingessato dalla burocrazia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VIABILITÀASCOLI Che fine ha fatto il Piano traffico ascolano? La prima risposta spontanea potrebbe essere: «lo ha cancellato il terremoto». Ma, aldilà dei notevoli problemi creati dai cantieri post sisma in pieno centro, con transenne e modifiche alla viabilità e alla sosta tutt'ora in corso, la verità è che tutto l'elaborato messo a punto dagli esperti del Centro logistico dell'Università La Sapienza e consegnato all'Arengo nell'agosto 2016 è ancora nei cassetti, in attesa dell'approvazione in consiglio comunale. Nonostante la...