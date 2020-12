«Un organo consultivo all'interno del Cotuge»

LA PROPOSTA

ASCOLI Il comitato di Ascolto & Partecipazione si compiace che i concetti e termini usati dal sindaco sugli obiettivi per il rilancio di monte Piselli combacino con i contenuti della mozione presentata in consiglio comunale sull'istituzione di un organo consultivo all'interno dell'ente. «Parliamo ad esempio della petizione online del 2013 Quesiti su Monte Piselli (https://www.change.org/p/quesiti-su-monte-piselli) che raccolse in totale oltre 600 firme, rimasta senza risposte; a seguire poi con l'ampia e variegata composizione dell'iniziativa Nuova Montagna dei Fiori, che già nel 2015 mise nero su bianco la maggior parte delle prospettive di destagionalizzazione, raccolta di fondi pubblici, partecipazione» afferma il comitato «proprio quei concetti di cui oggi parla anche il sindaco - in un'articolata proposta che raccoglie numerose idee progettuali di una dozzina di associazioni, vari ordini professionali, docenti universitari, centri di ricerca ed esperti della montagna; da questa pare si attinga molto, ultimamente, senza mai averla nei fatti riconosciuta».

A finire con la recente lettera aperta del Collegio dei Maestri Marche del luglio di quest'anno, dove tra altre richieste si reiterava quella di un organo consultivo affinché ordini e associazioni afferenti alla montagna potessero svolgere un ruolo istituzionale.

«Dunque siamo arrivati finalmente ad un punto di svolta dopo anni di inascoltate richieste?» si domanda il comitato. «Sulla nostra interrogazione circa il futuro della seggiovia, il Sindaco è stato piuttosto reticente (dicendo che un progetto c'è, ma non ha voluto dire quale sia), ma se le dichiarazioni del sindaco sono sincere, la loro necessaria e naturale conseguenza sarebbe l'approvazione della nostra mozione sull'istituzione di un organo consultivo. Sia chiaro infatti che ascolto e partecipazione non si realizzano con autoinvestiture o in una designazione dall'alto di presunti rappresentanti della comunità afferente al comprensorio».

