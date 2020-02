Un nuovo centro di aggregazione per la cultura

GLI INTERVENTI

ASCOLI Cosa prevede il progetto per la riqualificazione dell'area ex Sauc a Campo Parignano? Nel dettaglio progettuale, con un costo previsto di 1.860.000 euro, innanzitutto è previsto il completamento del piano terra del chiostro minore attraverso la realizzazione di un centro di aggregazione culturale composto da biblioteca, spazi per attività didattico-ricreative di tipo laboratoriale, spazi di co-working e servizi collegati. Inoltre, è previsto il recupero del capannone esistente attraverso il reinserimento delle attuali funzioni (sestiere, Tufilla club e palestra) e, in aggiunta, la realizzazione del centro diurno per disabili ora situato in un altro quartiere cittadino. L'intervento socio-culturale prevede la realizzazione di laboratori creativi di arte contemporanea rivolti a giovani disoccupati o inoccupati, finalizzati alla produzione artistica site specific per l'area oggetto di rigenerazione. Le opere realizzate saranno collocate negli spazi urbani per i quali sono state concepite agendo progressivamente sul decoro urbano del quartiere. Previsti, inoltre, interventi di street art con finalità rigenerative dell'area urbana in questione, oltre che qualificanti per l'intera città. E ancora, attività legate alla promozione del libro e della lettura con particolare riguardo al potenziamento dell'accessibilità di fruizione dei contenuti per soggetti con disabilità da realizzare all'interno degli spazi della nuova biblioteca; attività educative, laboratoriali, di riabilitazione motoria e di integrazione sociale rivolte ai fruitori del centro diurno. Per quel che riguarda i costi divisi per interventi, 350.000 euro serviranno per la nuova biblioteca, 1 milione e 50 mila euro per la sistemazione dell'ex capannone Sauc e 460.000 euro per l'attuazione delle azioni socio-culturali e delle altre attività trasversali.

