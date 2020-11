Un maxi investimento e assunzioni Il Covid non ferma Hp Composites

L'ECCELLENZA

ASCOLI Hp Composites conferma la sua leadership nel mercato dei materiali compositi con il raggiungimento dei 10 anni di attività ad Ascoli. Nel bando Fabbrica Intelligente rientra il progetto Electrospindle 4.0 dove la multinazionale avvia un nuovo programma di investimenti e sviluppo dell'innovazione, per la lavorazione di materiali compositi per mantenere molto elevati gli standard qualitativi con un'innovativa linea per la manifattura intelligente, flessibile e sostenibile. Il programma prevede investimenti in ricerca e sviluppo per quasi 10 milioni di euro di cui 7 erogati dall'azienda, 2 milioni dal Mise e 290mila dalla Regione Marche.

Il capannone

Il direttore generale della Hp Abramo Levato annuncia che «A breve opereremo in un quinto capannone per le lavorazioni meccaniche e per gli stampi per un totale di 22mila metri quadrati su 5 stabilimenti. Questa è un'azienda rosa con 166 donne e in tutto 450 persone sono assunte a tempo indeterminato dal 2014 e con un'età media di 37 anni. Ne assumeremo altre in futuro». «Prevediamo - dice - un -20% di fatturato in meno nel 2020 a causa della pandemia, ma continuiamo ad investire. Se ci sono idee e strumenti bisogna lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Affronteremo il tema della contrattazione e se ci chiederanno la nostra, siamo a disposizione» dice Levato.

Gli accordi

«Abbiamo stipulato 16 accordi per l'innovazione con tre milioni di euro per avere una ricaduta significative per 95 milioni di euro con 400 persone assunte in tutto il settore» aggiunge il vicepresidente della Regione Mirco Carloni. «Trasferire le competenze è la vera sfida del territorio e quest'azienda è un esempio d innovazione tecnologica del manifatturiero. Bisogna creare strumenti di stimolo all'economia e generare valore, efficientamento e occupazione. Competenze come queste hanno bisogno di una leadership forte che fa crescere la filiera. Chi vuole investire deve sentire il sostegno dell'amministrazione pubblica».

Le idee

Per l'assessore regionale al Bilancio Guido Castelli «Servono idee e collaborazione a questo grande progetto strategico. Stiamo cercando di uscire dalla politica dei bonus per entrare in qualcosa di più strutturato e mettere le aziende nelle condizioni di recuperare efficienza» mentre per l'assessore regionale all'istruzione Giorgia Latini «investire sulla formazione è un elemento fondamentale. Un esempio sono le 18 borse di studio da poco avviate, con parecchi giovani che verranno formati allo sviluppo del settore dei materiali compositi». Infine per il sindaco Marco Fioravanti «nelle aziende la differenza la fanno le persone e Hp ha portato un modello nuovo e che funziona. Abbiamo cercato di utilizzare un modello glocal per essere competitivi nel mondo. Tutti i giorni Hp lavora per innovare di corsa, in una gara dove bisogna sempre arrivare per primi. Ad Ascoli anche grazie ad Hp ,106 persone hanno iniziato a lavorare qui durante quest'anno così difficile. Come sindaco mi impegno a dare una benemerenza cittadina al presidente dell'azienda Jacques Nicolet che ha creduto in questa città».

