Un lungo pontetra i prodotti tipiciPer il lungo ponte di Pasqua sono molto coloro che prenoteranno 2,3 giorni da soggiornare in qualche agriturismo del Piceno. Stanchi dei ritmi frenetici e dei rumori delle città , dal Sud al Nord italiana, molti vacanzieri opteranno per una breve vacanza rigenerativa a contatto con la natura e degustando del buon cibo a chilometro zero come sottolinea la Cia Confederazione agricoltori di Ascoli e Fermo. La cucina tradizionale, le bellezze della campagna, della riviera e dell'arte sono pronti ad accogliere i...