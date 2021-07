Un defibrillatore per i volontari Croce Bianca

IL GESTO

ALBA ADRIATICA Donato un defibrillatore semi-automatico alla Croce Bianca di Alba Adriatica. E adesso tutti i mezzi dell'associazione saranno dotati di defibrillatore. Una donazione particolarmente importante e significativa, dunque, che va ad accrescere la dotazione della strumentazione salva-vita. Sono stati i titolari di Family Day Supermercati a consegnare lo strumento alla Croce Bianca di Alba. «E' un apparecchio fondamentale salva vita spiega Andrea Ciaffoni, presidente della Croce Bianca che verrà posizionato sul nuovo mezzo per trasporto in carrozzina che è in fase di allestimento e che arriverà fra qualche mese. Grazie a questa donazione, tutti i mezzi dell'associazione saranno dotati di defibrillatore. Una sicurezza in più per tutti gli utenti che quotidianamente si avvalgono dei nostri servizi. Un gesto lodevole che ci rafforza e ci riempie di gioia». Soddisfatto anche il titolare del supermercato di via Duca D'Aosta, Pietro Piccioni che ha consegnato il defibrillatore semi-automatico alla Croce Bianca. «Un gesto che volevamo da tempo è il suo commento così come in passato ne abbiamo fatti altri e ne faremo ancora. Siamo contenti che in ambito sociale, nel nostro piccolo, possiamo dare un contributo fattivo». E le iniziative non termineranno certamente qui: dopo la donazione di un defibrillatore semi-automatico alla Croce Bianca, in progetto, ci sono altre importanti iniziative.

dav. cri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA