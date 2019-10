Un contributo per acquistare la prima casa

GLI AIUTI

ASCOLI Sono 12 le famiglie ascolane che beneficeranno del buono casa, ovvero il contributo per l'acquisto della prima casa, sulla base della apposita graduatoria stilata dalla Regione Marche. La somma stanziata per questi 12 nuclei familiari è di 300.000 euro (appena erogati all'Arengo per procedere all'assegnazione), quindi con un contributo di 25.000 euro a famiglia. Un dato che vede Ascoli città e anche il territorio provinciale come i più rappresentati: la città come detto con 12 buoni casa riconosciuti che salgono a 34 considerando tutto il Piceno, sulle prime 80 domande in graduatoria a livello regionale. In altre parole, quasi la metà degli assegnatari del contributo è costituita da famiglie della provincia ascolana. Il tutto su un numero complessivo di 899 richieste pervenute da tutto il territorio marchigiano. L'obiettivo della Regione, con la proposta messa a punto per i buoni casa (anche in collaborazione con i vari Comuni per quello che riguardava i bandi), era proprio quello di andare soprattutto a ripopolare quelle zone che stanno perdendo abitanti. Tra i requisiti per poter provare ad accedere al buono casa, che come detto consiste in un contributo di 25.000 euro per le prime 80 famiglie nella graduatoria regionale, c'era ovviamente quello relativo al reddito annuo familiare che non doveva essere superiore a 39.701,19 euro. I fondi messi a disposizione dalla Regione, per tutto il territorio di competenza, ammontano a 2 milioni di euro. Tali fondi erano destinati per 1,5 milioni a soddisfare le richieste inserite nella graduatoria generale e per i rimanenti 500.000 euro a soddisfare le richieste inserite nella graduatoria speciale. A poter presentare la domanda erano famiglie, anche composte da una sola persona, unioni civili e convivenze di fatto e devono avere la residenza nella regione da almeno 5 anni consecutivi. Inoltre, devono rientrare, come detto, in un reddito del nucleo familiare calcolato Isee non superiore a 39.701,19 euro (elevabile a 47.641,42 euro se uno dei componenti chiede di costituire un nucleo familiare autonomo).

