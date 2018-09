Un Consiglio aperto sull'ospedale unico in vallata del Tronto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA BATTAGLIAASCOLI Il Movimento 5 Stelle prosegue la sua battaglia contro la decisione della Regione Marche sul nuovo ospedale unico a Pagliare e chiede un consiglio comunale che dia piena legittimità al sindaco di rappresentare ciò che è stato deciso dalla maggioranza rispetto alla linea di gestione sanitaria del Piceno e sull'ospedale unico. Il capogruppo in Consiglio Comunale Giacomo Manni non si definisce « Affatto stupito dei tagli in arrivo dalla Regione che colpiranno l'Area Vasta 5 e che confermano che questo smantellamento sta...