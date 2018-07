Un commissario antidegrado contro incuria e atti vandalici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'ALLARMEASCOLI «Bisogna subito fare qualcosa, perché la situazione in città non è certamente migliorata». Lo dicono gli esponenti del Coordinamento antidegrado per Ascoli che da tempo combattono contro i graffiti, la sporcizia, la maleducazione di alcuni e l'incuria.La richiesta Uno degli esponenti del Coordinamento, Umberto Cuccioloni porta ad esempio quello che è avvenuto a Pescara dove «l'assessore al degrado urbano ha fatto acquistare due macchinari che servono a pulire le vie più piccole della città. Questi strumenti ci...