Un centro da tutto esaurito

GLI EVENTI ASCOLI Giornata davvero ricca di avvenimenti per il 2 Giugno, Festa della Repubblica Italiana, anniversario in cui si ricorda il giorno gli italiani, con un referendum, scelsero di dare allo Stato, la forma della Repubblica costituzionale. In mattinata, in prefettura, si è svolta la consueta cerimonia alla quale hanno preso parte le massime Autorità civili, militari e religiose. I premiati Nell'occasione sono stati consegnati 22 onorioficenze (Ordine al Merito della Repubblica Italiana) una medaglia d'argento al merito civile...