Un ascolano in meno al giorno è allarme esodo nel capoluogo

IL REPORTASCOLI Ogni giorno c'è un ascolano in meno in città. Sulla carta potrebbe essere considerato un cittadino che ogni giorno se ne va. E in realtà, per essere precisi, camminando sul filo della forzatura statistica e lasciando spazio ai numeri, sono 1,2 gli ascolani che quotidianamente, tra l'inizio del 2017 e l'avvio di quest'anno sono spariti per un qualsiasi motivo dalla casella degli abitanti. Per un totale di 460 cittadini persi nell'arco di un anno, con la popolazione scesa a 48.773 unità. Le conferme dell'anagrafe Un dato che...