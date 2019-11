Un anno di attesa per poter ospitare il liceo musicale

LA PROGRAMMAZIONE

ASCOLI - L'istituzione di un liceo musicale a San Benedetto, nella sede che ospita il liceo classico Leopardi, con il liceo classico Stabili di Ascoli (che, invece, dovrà aspettare un anno in attesa del completamento dei lavori di messa in sicurezza), la chiusura dell'istituto commerciale Ceci ad Ascoli, con spostamento dell'indirizzo nella sede dell'Ipsia alla scuola Sacconi (sempre ad Ascoli) e altre decisioni meno importanti relative a razionalizzazione e riproposizione di indirizzi già presenti nel territorio piceno. Sono questi i principali contenuti del Piano di programmazione scolastica che la Provincia di Ascoli ha inviato in Regione per l'offerta scolastica del prossimo anno 2020-2021. Una programmazione nata dopo una serie di incontri con dirigenti scolastici e organizzazioni sindacali, sulla base delle richieste pervenute dai vari istituti. Per quel che riguarda il nuovo liceo musicale che sarà arrivato dal prossimo anno scolastico nella sede del liceo Leopardi a San Benedetto, la decisione è arrivata dopo che, come detto, è stata rinviata di un anno la decisione anche sull'altra richiesta di un liceo musicale da parte del liceo classico Stabili di Ascoli a causa dei lavori attualmente in corso per sistemare la sede ascolana. Si è, inoltre, deciso di chiudere l'istituto Ceci, come sede, con lo spostamento dell'indirizzo Servizi commerciali all'istituto professionale Sacconi. Inoltre, la Provincia ha espresso parere contrario sull'istituzione di un nuovo indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane all'Istituto professionale Ciccarelli di Cupra Marittima e si è stabilito di riunificare dei due indirizzi Amministrazione, finanza e marketing presenti negli istituti Umberto I e Mazzocchi di Ascoli, riservando al dirigente scolastico la valutazione sul plesso in cui attivare tale indirizzo. Sono stati, invece, riapprovati anche per il prossimo anno scolastico alcuni corsi che erano stati attivati in alcune sedi per l'anno in corso e che hanno ricevuto un adeguato riscontro a livello di adesioni.

