Un ampliamento della zona belvedere per apprezzare il suggestivo panorama

LA RIQUALIFICAZIONE

ASCOLI Accanto all'attuale parcheggio e nell'attesa di portare avanti il progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva, l'area riqualificata di San Pietro in castello muoverà i suoi primi passi verso una possibile connotazione di tipo turistico anche attraverso un altro intervento che andrà a completare quanto già avviato: la realizzazione, con ampliamento, di una zona belvedere a u, ovvero su tre lati dell'area, per apprezzare il suggestivo panorama circostante. Su questo fronte sta lavorando in maniera convinta l'assessore Marco Cardinelli, sulla base anche dell'inserimento dell'opera nel nuovo Piano annuale dei lavori pubblici con un importo di 130mila euro indirizzati proprio alla sistemazione delle mura di San Pietro in castello. L'obiettivo è quello di potenziare all'interno dell'area la zona a belvedere attualmente sul lato verso il fiume, andando a rimettere tutta la cinta muraria allo stesso livello di altezza per consentire l'affaccio dei turisti anche sugli altri lati. Infine, anche se risulta più complesso e quindi con tempi più lunghi, è previsto anche un collegamento ciclo-pedonale con un vero e proprio ponte che dovrebbe andare a congiungere San Pietro in castello con la zona di viale Federici, a Campo Parignano, vicino al parcheggio dell'ex Gil. E questo, in ottica futura, potrebbe servire anche valorizzare meglio il parcheggio ex Gil avvicinandolo, di fatto, al centro storico. L'intervento è sotto esame anche perché è al tempo stesso complesso e costoso, trattandosi di un ponte, ma è considerato dall'Arengo interessante e da portare avanti proprio per la funzione che potrebbe avere ricucendo la zona più a nord del centro con il quartiere di Campo Parignano e, anche in chiave turistica, anche con il possibile itinerario per Sant'Emidio alle grotte.

