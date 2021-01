Un'altra importante conquista per l'Iis Fermi-Sacconi-Ceci. Tre studenti della specializzazione Chimica e materiali sono stati premiati dalla Camera di Commercio di Ascoli, nell'ambito del concorso nazionale Storie di alternanza. Il premio è un'iniziativa di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane per raccontare i progetti di alternanza scuola-lavoro ideati e realizzati da studenti e tutor delle scuole superiori. La sessione I semestre 2020 della terza edizione del premio ha visto la partecipazione complessiva di 201 scuole che hanno inviato 231 progetti, coinvolgendo circa 2.960 studenti e sostenendo la candidatura di 25 tutor aziendali come tutor d'eccellenza. Matteo Alfonsi, Luca Bachetti e Lorenzo Trasatti si sono distinti con il progetto d'eccellenza Scuola e ricerca al servizio dell'umanità e relativo video, classificandosi primi in ambito locale e ricevendo un premio in denaro per i singoli studenti, oltre ad un premio destinato alla scuola per l'acquisto di materiali e attrezzature. I tre ragazzi non si sono lasciati scoraggiare dall'emergenza covid ed hanno continuato a lavorare, raccontando dell'affascinante mondo delle nanotecnologie che hanno avuto modo di conoscere durante l'esperienza di Pcto svolta presso il Cnr Nanotec di Lecce. Durante il periodo in Nanotec, gli studenti hanno affiancato i ricercatori dell'equipe multidisciplinare del rinomato ente di ricerca diretto da Maria Losurdo, sostenuti dalla tutor d'eccellenza Gabriella Zammillo. Il Cnr Nanotec è un centro multidisciplinare per ricerca e sviluppo nel campo delle nanotecnologie, la cui missione è lo sviluppo di concetti, sistemi e applicazioni basati su fenomeni alla nano-meso-scala nel campo dell'energia, fotonica, ambiente, aerospazio, beni culturali e salute. Gli studenti dell'Iis Fermi-Sacconi-Ceci sono stati impegnati nel laboratorio di fisica, alla realizzazione di un programma numerico per generazione di numeri random per mezzo di una mappa caotica e in due laboratori di nanobiotec, alla progettazione e caratterizzazione di supporti tridimensionali per la medicina rigenerativa e di hydrogel stimoli-responsive per applicazioni biomedicali.

