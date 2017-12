«Un algoritmo per l'ospedale unico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SANITÀASCOLI La disponibilità di Simone Ferraioli, presidente della sezione sanità di Confindustria, a realizzare l'ospedale unico del Piceno ha riscaldato il dibattito politico in questo gelido periodo natalizio. Il Partito democratico, tramite il capogruppo Fabio Urbinati sprona Guido Castelli e Pasqualino Piunti a convocare subito la conferenza dei sindaci per stabilire dove ubicare la nuova struttura; quest'ultimi replicano che lo faranno solo quando entrerà in funzione l'azienda ospedaliera già approvata in consiglio regionale....