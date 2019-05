Ultimo regalo della giunta comunale Salgono a 14 le assunzioni all'Arengo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SELEZIONEASCOLI Proprio a ridosso della fine del mandato, l'Amministrazione comunale uscente lancia l'ultimo segnale per quel che riguarda il Piano delle assunzioni a Palazzo Arengo. E lo fa attraverso un ulteriore avviso dopo quelli per il nuovo dirigente amministrativo e, a seguire, per altre 10 nuove assunzioni in diversi settori indirizzato a persone con una invalidità o disabilità . L'obiettivo è quello di andare ad assumere a tempo indeterminato, tra coloro che abbiano i requisiti richiesti, tre persone alle quali verrà prima...