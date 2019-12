Ultimatum di Cataldi a Di Maio «O mi ascolta o faccio le valigie»

L'AFFONDO

ASCOLI Ha contato fino a dieci, cento, mille, pur di non creare polemiche in M5S ma ora la pazienza dell'onorevole Roberto Cataldi è al capolinea mentre le sirene di Fioramonti continuano ad ammaliarlo. Cataldi abbandonerà il gruppo M5S? «Al momento - giura - ho solo aperto una interlocuzione con Di Maio a cui ho già chiesto espressamente un cambio della governance in materia di sisma garantendo un reale coinvolgimento dei parlamentari del territorio che fino ad oggi sono stati esclusi da qualsivoglia decisione in merito. Abbiamo preso impegni ben precisi in campagna elettorale e questi impegni andavano nella direzione di un snellimento delle procedure di ricostruzione e della lotta contro la burocrazia. Non possiamo ora tradire l'elettorato per difendere un impalcato normativo che tiene ancora ferma la ricostruzione».

La proposta di legge

Sulla ricostruzione post sisma Cataldi ha presentato una proposta di legge l'11 settembre 2018 recante disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di ricostruzione. Ha tentato di inserire alcuni contenuti di questa proposta nel Decreto Genova e nel recente decreto sisma del 2019. Gli emendamenti però sono stati bocciati. Siamo dunque ancora allo stallo? «Sembra inverosimile ma ancora oggi non sappiamo neppure se alcuni paesi possono essere ricostruiti e in quale modo vanno ricostruiti - denuncia Cataldi - Tutto denota un'incapacità di fondo in chi ha in mano la ricostruzione». Secondo Cataldi c'è stato un accentramento decisionale verso persone che non sarebbero in grado di offrire soluzioni «e che non hanno neppure l'umiltà di farsi aiutare accogliendo i suggerimenti che sono arrivati dai tecnici anche tramite i parlamentari del territorio». Ma non è solo un problema normativo. «Oltre al cambio di governance ho chiesto al capo politico Di Maio di rafforzare la struttura commissariale che dovrà coinvolgere urbanisti di alto profilo e garantire una presenza fisica nelle aree del sisma». Anche sui temi economici Cataldi ha presentato una proposta di legge il 10 luglio 2018 intesa a favorire investimenti e occupazione nelle aree di crisi industriale complessa e in quelle terremotate. «Ma nonostante i numerosi solleciti la mia proposta non è stata ancora calendarizzata. Ho segnalato anche questo a Di Maio».

Il rifiuto

Ma se Cataldi dovesse ricevere una risposta negativa lascerà il gruppo di M5S? «Mi auguro che il capo politico comprenda la fondatezza delle mie argomentazioni. Ma se dovesse decidere di difendere l'attuale cabina di regia (ogni riferimento a Patrizia Terzoni è puramente voluto, ndr) dovrò fare le mie valutazioni. Un diniego significherebbe però un tradimento degli impegni presi in campagna elettorale. E io come rappresentante di questo territorio, ho il dovere di battermi in primo luogo per il rispetto di questi impegni». Fioramonti lo attende a braccia aperte.

Mario Paci

