Ufficio ricostruzione ad oggi meno di 500 le pratiche presentate

L'ITER

ASCOLI E' una lenta processione quella che dovrà accompagnare a conclusione dell'iter per l'ottenimento dei contributi e lo sblocco dei cantieri le poco meno di 1500 pratiche ascolane ancora da presentare all'Ufficio per la ricostruzione per altrettanti edifici inagibili. Il tutto con 462 pratiche già avviate, in fase avanzata o in alcuni casi già sbloccate relative al capoluogo piceno. Pari a 52 pratiche in più rispetto a circa 3 mesi e mezzo fa, considerato che a metà ottobre il dato era di 410 pratiche presentate. In un capoluogo che complessivamente fa registrare circa 1900 immobili inagibili e, quindi, da sistemare. E' chiaro che, pur considerando le festività, con questa media, per arrivare a conclusione (mancandone ancora circa 1500) servirebbero ancora molti anni per vedere avviate tutte le istruttorie per le pratiche ascolane. E poi l'apertura dei cantieri e altri anni per la realizzazione e conclusione degli interventi. Un calcolo che, secondo studi dell'Ufficio per la ricostruzione, dovrebbe prevedere un ritorno alla normalità in circa 10 anni. Ma se il dato delle pratiche finora presentate non è sicuramente esaltante, c'è un altro fattore che non lascia dormire sonni tranquilli a tecnici e proprietari di immobili. E' quello che vede nel capoluogo piceno stando ai dati forniti dagli uffici comunali - delle tantissime difformità edilizie riscontrate nel 90% degli edifici presenti di cui oltre il 10% sono relative a casi di abusi importanti, per i quali si rischia anche di non poter sbloccare la ricostruzione ed i relativi contributi. Il tema nel tema, in questa ricostruzione che rischia di far registrare tempi biblici, è infatti anche quello delle difformità e degli abusi veri e propri che erano già presistenti al terremoto in molti palazzi ascolani e che ora rischiano di diventare una vera e propria zavorra sui tempi previsti per risistemare i danni .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA